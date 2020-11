Attenzione Pesci! Guarda tutto quello che Dicembre ha in serbo per te (Di sabato 28 novembre 2020) L’arrivo del mese di Dicembre sarà per le persone del segno dei Pesci un periodo davvero interessante, che riguarderà in particolar modo tutti coloro che si trovano ancora single. Quest’anno è stato faticoso, ma redditizio per le persone di questo segno, che hanno potuto riscoprire la passione per l’ambiente lavorativo e soprattutto un riavvicinamento completo alla sfera familiare e sociale. Nonostante tutte queste positività, ci sono stati alcuni individui dei Pesci che non erano soddisfatti della loro vita sentimentale, non avendo ancora trovato l’anima gemella e pare proprio che la loro risposta arrivi dall’universo, con l’entrata del nuovo mese. credit: pixabay/geralt La pigrizia vi ha fatto perdere delle occasioni importanti e adesso avrete modo di rifarvi. È molto importante che le persone di questo segno lascino dietro di sé tutte quelle ... Leggi su virali.video (Di sabato 28 novembre 2020) L’arrivo del mese disarà per le persone del segno dei Pesci un periodo davvero interessante, che riguarderà in particolar modo tutti coloro che si trovano ancora single. Quest’anno è stato faticoso, ma redditizio per le persone di questo segno, che hanno potuto riscoprire la passione per l’ambiente lavorativo e sopratun riavvicinamento completo alla sfera familiare e sociale. Nonostante tutte queste positività, ci sono stati alcuni individui dei Pesci che non erano soddisfatti della loro vita sentimentale, non avendo ancora trovato l’anima gemella e pare proprio che la loro risposta arrivi dall’universo, con l’entrata del nuovo mese. credit: pixabay/geralt La pigrizia vi ha fatto perdere delle occasioni importanti e adesso avrete modo di rifarvi. È molto importante che le persone di questo segno lascino dietro di sé tutte quelle ...

thewaterflea : @vicevongola @borghi_claudio D'accordissimo. Coloro a cui più serve quella parte hanno per solito deficit di attenz… - Grunf74 : Ormai per attirare attenzione la Pasionaria, non sa più quali pesci prendere ..... - soar24642284 : a Pesci ??, ed entrambi sono a piena energia. Nel bene e nel male, quando 'si diffonde ampiamente', se cadi negati… - FLapedote : @MarcoErario @catlatorre una volta è ingenua, un'altra è sprovveduta..talvolta poteva evitare di mettersi in certe… - LinoCastaldi : RT @la_pausapranzo: PESCI 24/11: L’attenzione spesso non è il vostro forte, per cui dovrete fare appello a tutte le vostre altre qualità, p… -

Ultime Notizie dalla rete : Attenzione Pesci Otto secondi di attenzione, poi molliamo. Meno dei pesci rossi. Covid, politica...molto si... Blitz quotidiano Previsioni zodiacali del 29 novembre: Ariete e Leone passionali, Bilancia lottatrice

Gli straordinari movimenti degli astri permetteranno di tracciare il profilo amoroso e personale di ciascun segno zodiacale. L'oroscopo di domenica 29 novembre vedrà come protagoniste assolute le emoz ...

L'oroscopo della settimana, dal 30/11 al 6/12: Toro nervoso, Cancro fortunato

Il mese di novembre è ormai giunto al suo termine e con la giornata di lunedì lo si potrà salutare per dare un caloroso benvenuto a dicembre e a un oroscopo che preannuncia giornate interessanti e for ...

Gli straordinari movimenti degli astri permetteranno di tracciare il profilo amoroso e personale di ciascun segno zodiacale. L'oroscopo di domenica 29 novembre vedrà come protagoniste assolute le emoz ...Il mese di novembre è ormai giunto al suo termine e con la giornata di lunedì lo si potrà salutare per dare un caloroso benvenuto a dicembre e a un oroscopo che preannuncia giornate interessanti e for ...