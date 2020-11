Attentato in Iran, fonti Usa: "C'è Israele dietro l'omicidio dello scienziato" (Di sabato 28 novembre 2020) C'è Israele dietro l'assassinio dello scienziato Iraniano Mohsen Fakhrizadeh , scienziato di punta del programma nucleare dell'Iran: lo dicono al New York Times" un funzionario americano e altri due dirigenti... Leggi su feedpress.me (Di sabato 28 novembre 2020) C'èl'assassinioiano Mohsen Fakhrizadeh ,di punta del programma nucleare dell': lo dicono al New York Times" un funzionario americano e altri due dirigenti...

Agenzia_Italia : Il padre della bomba atomica iraniana è stato ucciso in un attentato ?? - GazzettaDelSud : Attentato in #Iran, fonti #Usa: 'C'è Israele dietro l'omicidio dello scienziato' - CultEvent_tweet : RT @euronewsit: Chi è Mohsen Fakhrizadeh, lo scienziato iraniano ucciso nell'agguato di venerdì. In Iran è già un martire, per Israele, che… - Nuanda_74 : Questa dinamica che la transizione tra l’amministrazione uscente #USA e il presidente eletto, impieghi mesi per com… - Mohamma28307078 : RT @Samy95Italy: È iniziato stamattina ad Anversa, in Belgio, il processo ad Asadollah Assadi e ad altri 3 #Iran|iani per il fallito attent… -