Atalanta-Verona, Setti: "Con Covid gravi perdite per il calcio. Maradona? Piango da tre giorni"

"Covid? Stiamo cercando di sopperire con l'intervento di fondi e con una gestione oculata. Per il calcio è una grave perdita: oltre al tifo in sé, il contesto in cui viviamo son tutte cose che stanno venendo a mancare e il rischio è che ci siano strascichi anche quando tutto sarà finito".

Sono le parole del numero uno degli scaligeri Maurizio Setti, intervenuto ai microfoni di "DAZN" a pochi istanti dal fischio d'inizio di Atalanta-Verona. Il presidente gialloblù, nel pre-gara, si è poi soffermato su uno dei temi più discussi degli ultimi giorni: la scomparsa della leggenda argentina Diego Armando Maradona.

"Maradona? Piango da tre giorni, il cuore come lui non l'ha avuto nessuno".

