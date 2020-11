Atalanta-Verona in campo alle 20.45 Tridente in attacco con Gomez-Ilicic e Zapata (Di sabato 28 novembre 2020) Dopo l’incredibile prestazione in Champions i ragazzi di Gasperini ritornano al Gewiss Stadium contro il Verona di Juric che a quota 14 punti ha solo due lunghezze di ritardo dai nerazzurri. Le formazioni. Leggi su ecodibergamo (Di sabato 28 novembre 2020) Dopo l’incredibile prestazione in Champions i ragazzi di Gasperini ritornano al Gewiss Stadium contro ildi Juric che a quota 14 punti ha solo due lunghezze di ritardo dai nerazzurri. Le formazioni.

petrazzuolo : RT @napolimagazine: SERIE A - Atalanta-Verona, le formazioni ufficiali - susydigennaro : RT @napolimagazine: SERIE A - Atalanta-Verona, le formazioni ufficiali - GoalItalia : ??? Ilicic in tandem con Zapata, Muriel in panchina ???? Di Carmine in avanti, fuori Veloso Le formazioni ufficiali d… - Fantacalcio : Atalanta-Verona, le formazioni ufficiali - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SERIE A - Atalanta-Verona, le formazioni ufficiali -