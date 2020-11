Atalanta-Verona, Gasperini: 'Bene fino al rigore, poi il buio' (Di domenica 29 novembre 2020) Altra partita in campionato, altra gara senza vincere (ben tre di fila). L'Atalanta non replica l'impresa di Anfield contro i Reds e perde in casa contro il Verona di Juric, allievo di Gasperini. ... Leggi su gazzetta (Di domenica 29 novembre 2020) Altra partita in campionato, altra gara senza vincere (ben tre di fila). L'non replica l'impresa di Anfield contro i Reds e perde in casa contro ildi Juric, allievo di. ...

Atalanta_BC : #AtalantaVerona | 0-2 | 84' ? Il Verona raddoppia in contropiede con Zaccagni. ? Verona double their lead through… - LucaBizzarri : Certo che guardare Atalanta Verona e pensare quanto, troppo, c’è del Genoa in campo, viene quasi da pensare che il… - SkySport : ATALANTA-VERONA 0-2 Risultato finale ? ? rig. #Veloso (62') ? #Zaccagni (83') ?? - sportface2016 : Le parole di #Zaccagni dopo #AtalantaHellas - sportface2016 : #AtalantaVerona 0-2, le parole di #Gasperini dopo una bruciante sconfitta interna -