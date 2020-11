Atalanta | Palomino | «Triste per Maradona Verona? Cerchiamo sempre di vincere»

(Di domenica 29 novembre 2020) José Luis, difensore dell’, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del match perso contro l’HellasJosé Luis, difensore dell’, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del match perso contro l’Hellas. PRESTAZIONE – «Noidi attaccare ele partite. Però nonarrivano i successi. Ilha giocato un po’ a specchio, con loroè dura, ma non siamo riusciti a fare quello che volevamo e quello che abbiamo prodotto non è bastato».– «C’è grandezza, dispiace tanto di perdere una persona così. Faccio fatica a credere, c’era un po’ di emozione a ...

Ultime Notizie dalla rete : Atalanta Palomino

“È stata una partita particolare perché giochiamo a specchio, abbiamo fatto bene a momenti ma non basta”. Queste le parole di José Palomino dopo la sconfitta dell’Atalanta al Gewiss Stadium contro il ...Il difensore argentino ricorda anche Maradona: “All’inizio non riuscivo a crederci. Se ne va un mito del calcio” Jose Luis Palomino è stato tra i migliori in campo durante Atalanta-Verona, ma la buona ...