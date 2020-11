Atalanta-Hellas Verona: le formazioni ufficiali (Di sabato 28 novembre 2020) Ecco le scelte definitive di Gasperini e Juric per l’anticipo del Sabato sera tra Atalanta ed Hellas Verona: Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Mojica; Gomez; Ilicic, Zapata. All. Gasperini Hellas Verona (3-4-2-1): Silvestri; Lovato, Ceccherini, Dawidowicz; Faraoni, Tameze, Ilic, Dimarco; Barak, Zaccagni; Di Carmine. All. Juric Foto: Twitter ufficiale Atalanta L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 28 novembre 2020) Ecco le scelte definitive di Gasperini e Juric per l’anticipo del Sabato sera traed(3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Mojica; Gomez; Ilicic, Zapata. All. Gasperini(3-4-2-1): Silvestri; Lovato, Ceccherini, Dawidowicz; Faraoni, Tameze, Ilic, Dimarco; Barak, Zaccagni; Di Carmine. All. Juric Foto: Twitter ufficialeL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

