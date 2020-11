Asia Argento, il ricordo della madre: il dolore dell’attrice (Di sabato 28 novembre 2020) L'attrice di Profondo Rosso Daria Nicolodi è venuta a mancare lo scorso 26 novembre ma la figlia non si rassegna alla sua perdita. Stamattina ha pubblicato così un post su Instagram L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di sabato 28 novembre 2020) L'attrice di Profondo Rosso Daria Nicolodi è venuta a mancare lo scorso 26 novembre ma la figlia non si rassegna alla sua perdita. Stamattina ha pubblicato così un post su Instagram L'articolo proviene da Gossip e Tv.

Corriere : È morta Daria Nicolodi, mamma di Asia Argento e icona di «Profondo rosso» - fanpage : Il commovente messaggio di Asia Argento per la morte della mamma #DariaNicolodi - fanpage : Ultim'ora È morta Daria Nicolodi, madre di Asia Argento. - IreneCafarelli : RT @fanpage: Un messaggio toccante per la mamma #DariaNicolodi: le parole di Asia Argento sono struggenti - Italia_Notizie : Asia Argento e il suo grande dolore: “Sai cosa ripetevo a me stessa nei momenti difficili della vita” -