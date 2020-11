Ascolti TV | Venerdì 27 novembre 2020. Buon esordio per The Voice Senior (19.8%), Il Silenzio dell’Acqua fermo all’11.1%. Flop Titolo V (2.3%) (Di sabato 28 novembre 2020) The Voice Senior Nella serata di ieri, Venerdì 27 novembre 2020, su Rai1 – dalle 21.37 alle 0.05 – la prima puntata di The Voice Senior ha conquistato 4.483.000 spettatori pari al 19.8% di share. Su Canale 5 l’esordio de Il Silenzio dell’Acqua 2 ha raccolto davanti al video 2.603.000 spettatori pari all’11.1% di share. Su Rai2 il finale della seconda stagione di The Rookie ha interessato 1.355.000 spettatori pari al 5.1% di share. Su Italia 1 Freedom ha intrattenuto 1.347.000 spettatori (6.2%). Su Rai3 Titolo V ha raccolto davanti al video 530.000 spettatori pari ad uno share del 2.3%. Su Rete4 Quarto Grado totalizza un a.m. di 1.353.000 spettatori con il 6.8% di share. Su ... Leggi su davidemaggio (Di sabato 28 novembre 2020) TheNella serata di ieri,27, su Rai1 – dalle 21.37 alle 0.05 – la prima puntata di Theha conquistato 4.483.000 spettatori pari al 19.8% di share. Su Canale 5 l’de Il2 ha raccolto davanti al video 2.603.000 spettatori pari.1% di share. Su Rai2 il finale della seconda stagione di The Rookie ha interessato 1.355.000 spettatori pari al 5.1% di share. Su Italia 1 Freedom ha intrattenuto 1.347.000 spettatori (6.2%). Su Rai3V ha raccolto davanti al video 530.000 spettatori pari ad uno share del 2.3%. Su Rete4 Quarto Grado totalizza un a.m. di 1.353.000 spettatori con il 6.8% di share. Su ...

