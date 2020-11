Ascolti TV | Venerdì 27 novembre 2020. Buon esordio per The Voice Senior (19.77%), Il Silenzio dell’Acqua fermo all’11.12%. Flop Titolo V (2.27%) (Di sabato 28 novembre 2020) The Voice Senior Nella serata di ieri, Venerdì 27 novembre 2020, su Rai1 – dalle 21.37 alle 0.05 – la prima puntata di The Voice Senior ha conquistato 4.483.000 spettatori pari al 19.77% di share (presentazione di 1 minuto: 4.300.000 – 15.55%; nella fascia 20.30 – 22.30 Rai1 segna 4.802.000 spettatori e il 17.61%). Il programma ha ottenuto 11.556.000 contatti pari ad una permanenza del 38.79%. Nel dettaglio la prima parte – dalle 21.37 alle 23.42 – ha ottenuto 4.591.000 spettatori (19.12%), la seconda dopo il TG1 (3.748.000 – 22.73%) ha raccolto 3.847.000 spettatori pari al 25.96%. Su Canale 5 – dalle 21.43 alle 23.49 – l’esordio de Il Silenzio dell’Acqua 2 ha raccolto davanti al video 2.603.000 spettatori pari ... Leggi su davidemaggio (Di sabato 28 novembre 2020) TheNella serata di ieri,27, su Rai1 – dalle 21.37 alle 0.05 – la prima puntata di Theha conquistato 4.483.000 spettatori pari al 19.77% di share (presentazione di 1 minuto: 4.300.000 – 15.55%; nella fascia 20.30 – 22.30 Rai1 segna 4.802.000 spettatori e il 17.61%). Il programma ha ottenuto 11.556.000 contatti pari ad una permanenza del 38.79%. Nel dettaglio la prima parte – dalle 21.37 alle 23.42 – ha ottenuto 4.591.000 spettatori (19.12%), la seconda dopo il TG1 (3.748.000 – 22.73%) ha raccolto 3.847.000 spettatori pari al 25.96%. Su Canale 5 – dalle 21.43 alle 23.49 – l’de Il2 ha raccolto davanti al video 2.603.000 spettatori pari ...

antoniogenna : Ieri e oggi in TV 28/11/2020 — Ascolti italiani di venerdì 27 novembre 2020: 4,4 milioni (19,8%) per la prima punta… - an12frnc : RT @Cinguetterai: Ottima partenza per #TheVoiceSenior che debutta con 4.483.000 di spettatori e il 19.80%. Supera gli ascolti della finale… - arual812 : RT @Cinguetterai: Ottima partenza per #TheVoiceSenior che debutta con 4.483.000 di spettatori e il 19.80%. Supera gli ascolti della finale… - Tony969696 : RT @Cinguetterai: Ottima partenza per #TheVoiceSenior che debutta con 4.483.000 di spettatori e il 19.80%. Supera gli ascolti della finale… - ilGerrino92 : Ottimi ascolti anche al venerdì per le repliche di #CadutaLibera! ?? Gerry Scotti ri-convince 3.705.000 telespettat… -

