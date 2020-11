Ascolti The Voice Senior: buon la prima, il debutto convince (Di sabato 28 novembre 2020) Grande attesa questa mattina per i dati auditel relativi agli Ascolti della prima puntata di The Voice Senior al debutto il 27 novembre 2020. E i dati arrivati da pochi minuti non possono che far sorridere Antonella Clerici e anche il direttore di Rai 1 che aveva detto di aspettarsi il 17% di share dal talent. La prima puntata non delude le aspettative con Ascolti che superano il 19% di share e la media dei 4 milioni di spettatori. Numeri sicuramente buoni per un talent in prima serata al venerdì, giorno in cui la concorrenza è tanta, visto che sono accesi diversi canali con proposte sempre molto seguite dal pubblico ( su Canale 5 ad esempio c’era anche il debutto della seconda stagione de Il silenzio dell’acqua). ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 28 novembre 2020) Grande attesa questa mattina per i dati auditel relativi aglidellapuntata di Thealil 27 novembre 2020. E i dati arrivati da pochi minuti non possono che far sorridere Antonella Clerici e anche il direttore di Rai 1 che aveva detto di aspettarsi il 17% di share dal talent. Lapuntata non delude le aspettative conche superano il 19% di share e la media dei 4 milioni di spettatori. Numeri sicuramentei per un talent inserata al venerdì, giorno in cui la concorrenza è tanta, visto che sono accesi diversi canali con proposte sempre molto seguite dal pubblico ( su Canale 5 ad esempio c’era anche ildella seconda stagione de Il silenzio dell’acqua). ...

