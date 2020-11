Arriva il cashback, decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Come funziona (Di sabato 28 novembre 2020) E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto relativo al "Regolamento recante condizioni e criteri per l'attribuzione delle misure premiali per l'utilizzo degli strumenti di pagamento elettronici", il provvedimento che fissa i meccanismi del cashback del Governo, il rimborso del 10% sugli acquisti effettuati nei negozi fisici per chi usa carte, bancomat e app."Accedono al rimborso - si legge - esclusivamente gli aderenti che abbiano effettuato un numero minimo di 50 transazioni regolate con strumenti di pagamento elettronici. In tali casi, il rimborso è pari al 10% dell'importo di ogni transazione e si tiene conto delle transazioni fino ad un valore massimo di 150 euro per singola transazione. Le transazioni di importo superiore a 150 euro concorrono fino all'importo di 150 euro". Le norme a ... Leggi su ilfogliettone (Di sabato 28 novembre 2020) E' statoinilrelativo al "Regolamento recante condizioni e criteri per l'attribuzione delle misure premiali per l'utilizzo degli strumenti di pagamento elettronici", il provvedimento che fissa i meccanismi deldel Governo, il rimborso del 10% sugli acquisti effettuati nei negozi fisici per chi usa carte, bancomat e app."Accedono al rimborso - si legge - esclusivamente gli aderenti che abbiano effettuato un numero minimo di 50 transazioni regolate con strumenti di pagamento elettronici. In tali casi, il rimborso è pari al 10% dell'importo di ogni transazione e si tiene conto delle transazioni fino ad un valore massimo di 150 euro per singola transazione. Le transazioni di importo superiore a 150 euro concorrono fino all'importo di 150 euro". Le norme a ...

