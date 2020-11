Antonella Clerici, hai capito… Festa grande per la conduttrice: la notizia “wow” è arrivata poco fa (Di sabato 28 novembre 2020) Colpo di scena per la sfida degli ascolti tv. I telespettatori italiani hanno modo di assistere a una competizione entusiasmante quando si tratta di programmazione televisiva. Una sfida che ha visto disputarsi il primo posto in classifica da un lato The Voice Senior su Rai Uno e dall’altr Il silenzio dell’acqua 2 su Canale 5. Come sta procedendo nello specifico la seconda stagione della fiction? Un risultato che porta Il silenzio dell’acqua a qualificarsi con un share pari all’11%, ovvero un totale di 2.603.000. Sono dunque otto i punti di share in meno rispetto quelli totalizzati dal colosso di Mediaset, ovvero il grande Fratello Vip. E la dice lunga anche su la sfida degli ascolti che ha visto qualificarsi al primo posto Antonella Clerici, l’insuperabile.



