Anticipazioni Domenica Live 29 Novembre: Marina La Rosa racconta la verità

Barbara D'Urso torna a sorprendere i suoi telespettatori nel suo salotto di Domenica Live. Alla fine della puntata di venerdì 27 Novembre di Pomeriggio 5 la famosa conduttrice amata dal pubblico ha annunciato le Anticipazioni della puntata di Domenica 29 Novembre. Tra gli ospiti della puntata ci sono due degli uomini più amati dalle donne, il primo sarà Sergio Muniz. L'attore spagnolo racconterà della sua ultimissima esperienza nell'ultima edizione di Tale e Quale Show. Tra i volti noti della televisione ci sarà anche l'ex concorrente della prima edizione del Grande Fratello Marina La Rosa. L'attrice italiana aprirà il suo cuore raccontando una tra le esperienze più brutte della sua vita.

