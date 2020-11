Anticipazioni Domenica In 29 Novembre: Ospite d’onore Renato Zero (Di sabato 28 novembre 2020) Nella puntata di Domenica 29 Novembre di Domenica In la conduttrice Mara Venier ha molte sorprese per i suoi fan. La conduttrice veneziana non ci ha pensato nemmeno una volta e ha deciso di invitare uno dei big della musica italiana. Infatti la prima tra tutte le sorprese è la presenza del famoso Renato Zero in studio che verrà coinvolto in una lunga chiacchierata in cui racconterà la sua vita. Renato delizierà il suo pubblico con alcuni dei suoi pezzi storici e il suo nuovo lavoro discografico che verrà esposto per la prima volta in tv. Sarà presente in studio Alessandra Mussolini, noto volto del salotto e della politica italiana e sarà Ospite la famosa cantante italiana Ornella Vanoni che aprirà il suo cuore davanti le telecamere dello show di Mara soffermandosi, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 28 novembre 2020) Nella puntata di29diIn la conduttrice Mara Venier ha molte sorprese per i suoi fan. La conduttrice veneziana non ci ha pensato nemmeno una volta e ha deciso di invitare uno dei big della musica italiana. Infatti la prima tra tutte le sorprese è la presenza del famosoin studio che verrà coinvolto in una lunga chiacchierata in cui racconterà la sua vita.delizierà il suo pubblico con alcuni dei suoi pezzi storici e il suo nuovo lavoro discografico che verrà esposto per la prima volta in tv. Sarà presente in studio Alessandra Mussolini, noto volto del salotto e della politica italiana e saràla famosa cantante italiana Ornella Vanoni che aprirà il suo cuore davanti le telecamere dello show di Mara soffermandosi, ...

