Anticipazioni Beautiful sabato 5 dicembre 2020

Leggi su anticipazioni

(Di sabato 28 novembre 2020)– L’ultima decisione di Eric: Eric ammette di non riuscire a superare la delusione per quello che ha fatto Flo. Ragion per cui chiede a Shauna di evitare qualsiasi richiesta. In queste condizioni non vuole più darle alcuna possibilità. Per quanto riguarda sia lei che sua figlia sono fuori dalla loro vita. L'articolo News Programmi Tv.