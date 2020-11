Ancelotti si commuove nel ricordo di Maradona (VIDEO) (Di sabato 28 novembre 2020) La scomparsa di Maradona è stato un colpo al cuore per tutti, anche mister Carlo Ancelotti dimostra di non restare indifferente alla morte del Pibe de Oro, commuovendosi nel minuto di silenzio a lui dedicato prima di Everton-Leeds. ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di sabato 28 novembre 2020) La scomparsa diè stato un colpo al cuore per tutti, anche mister Carlodimostra di non restare indifferente alla morte del Pibe de Oro,ndosi nel minuto di silenzio a lui dedicato prima di Everton-Leeds. ITA Sport Press.

Maradona, le lacrime di Ancelotti: l'ex Napoli si commuove per Diego

Un minuto può durare una vita se di silenzio. E se si ricorda un amico affrontato sul campo molte volte. Carlo Ancelotti quasi in lacrime per l'addio a Diego Armando Maradona, el Pibe ...

