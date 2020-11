Ancelotti si commuove nel minuto di silenzio dedicato a Maradona (VIDEO) (Di sabato 28 novembre 2020) La scomparsa di Maradona è stato un colpo al cuore per tutti, anche mister Carlo Ancelotti dimostra di non restare indifferente alla morte del Pibe de Oro, commuovendosi nel minuto di silenzio a lui dedicato prima di Everton-Leeds. ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di sabato 28 novembre 2020) La scomparsa diè stato un colpo al cuore per tutti, anche mister Carlodimostra di non restare indifferente alla morte del Pibe de Oro,ndosi neldia luiprima di Everton-Leeds. ITA Sport Press.

ItaSportPress : Ancelotti si commuove nel minuto di silenzio dedicato a Maradona (VIDEO) - - VMartiniDj : #ancelotti un Signore del calcio. - cri_verde : Mister #Ancelotti si commuove durante il minuto di silenzio in ricordo di #Maradona: calcio e uomini di una volta, inarrivabili. - zazoomblog : Everton Leeds Ancelotti si commuove nel minuto di silenzio per Maradona – VIDEO - #Everton #Leeds #Ancelotti… - ilnapolionline : [VIDEO] Ancelotti si commuove durante il minuto di silenzio per Maradona - -

Ultime Notizie dalla rete : Ancelotti commuove VIDEO Carlo Ancelotti in lacrime nel minuto di silenzio per Maradona Sportface.it Everton-Leeds, Carlo Ancelotti si commuove nel minuto di silenzio per Maradona (VIDEO)

Grandissime emozioni in campo per il minuto di silenzio in memoria di Diego Armando Maradona prima di Everton-Leeds, match della Premier League 2020/2021. I giocatori si stringono a centrocampo in un ...

Ancelotti si commuove nel minuto di raccoglimento per Maradona

Anche in Premier League si omaggia Diego Armando Maradona. Prima di tutte le partite si osserva un minuto di raccoglimento ...

Grandissime emozioni in campo per il minuto di silenzio in memoria di Diego Armando Maradona prima di Everton-Leeds, match della Premier League 2020/2021. I giocatori si stringono a centrocampo in un ...Anche in Premier League si omaggia Diego Armando Maradona. Prima di tutte le partite si osserva un minuto di raccoglimento ...