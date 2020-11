Allerta alimentare: Richiamate le Fette biscottate cereali e semi per rischio chimico (Di sabato 28 novembre 2020) Alessandro Nunziati “Le Fette biscottate sono state prodotte da Brioches Pasquier in Francia e contengono il sesamo contaminato da ossido di etilene, responsabile di molti ritiri in tutta Europa”. Non accennano a fermarsi i ritiri dovuti all’ossido di etilene oltre i limiti di legge presente nei semi di sesamo: questa volta è il turno delle Fette biscottate Impronta Unika. Leggi su improntaunika (Di sabato 28 novembre 2020) Alessandro Nunziati “Lesono state prodotte da Brioches Pasquier in Francia e contengono il sesamo contaminato da ossido di etilene, responsabile di molti ritiri in tutta Europa”. Non accennano a fermarsi i ritiri dovuti all’ossido di etilene oltre i limiti di legge presente neidi sesamo: questa volta è il turno delleImpronta Unika.

Ultime Notizie dalla rete : Allerta alimentare Allerta Alimentare: il Ministero della salute ritira due prodotti Yeslife Disturbi alimentari dopo il pasto alla mensa della scuola di Barberino, in corso l’indagine epidemiologica Asl

BARBERINO DI MUGELLO – L’Unità funzionale di Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare è stata allertata ieri a seguito di una segnalazione arrivata dall’Istituto comprensivo di Barberino di ...

"Le fette biscottate sono state prodotte da Brioches Pasquier in Francia e contengono il sesamo contaminato da ossido di etilene, responsabile di molti ...

