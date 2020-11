Addio Maradona, l’omaggio del Napoli Basket al PalaBarbuto (Di sabato 28 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Gli omaggi al “Dio del calcio” si allargano anche agli altri sport. Oggi, in occasione della prima stagionale al PalaBarbuto di Fuorigrotta, i cestisti napoletani hanno ricordato Diego Armando Maradona. Prima del match, ora in corso, con il Latina, valido per la quarta giornata del girone “Rosso” di A2 maschile, la Gevi Napoli Basket ha fatto il suo ingresso sul parquet partenopeo con una speciale maglia dedicata al Pibe de Oro. I cestisti azzurri hanno indossato una t-shirt, rigorosamente con il numero 10, in onore del campione argentino scomparso mercoledì, inoltre, è stato osservato un minuto di raccoglimento. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di sabato 28 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– Gli omaggi al “Dio del calcio” si allargano anche agli altri sport. Oggi, in occasione della prima stagionale aldi Fuorigrotta, i cestisti napoletani hanno ricordato Diego Armando. Prima del match, ora in corso, con il Latina, valido per la quarta giornata del girone “Rosso” di A2 maschile, la Geviha fatto il suo ingresso sul parquet partenopeo con una speciale maglia dedicata al Pibe de Oro. I cestisti azzurri hanno indossato una t-shirt, rigorosamente con il numero 10, in onore del campione argentino scomparso mercoledì, inoltre, è stato osservato un minuto di raccoglimento. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

