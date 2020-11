Addio alla partigiana Ibes ‘Rina’ Pioli | morta per Covid “Per i fascisti le donne erano senza cervello | abbiamo dimostrato il contrario”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 28 novembre 2020) “La sua passione era parlare della Guerra di Liberazione, lei che era stata una staffetta in quegli anni. Andava nelle scuole a raccontare ai giovani cosa era successo, per non dimenticare. Questo la faceva sentire viva”., lanota con il nome di battaglia “Rina” che partecipòResistenza nelle fila della Brigata Remo, èall’età di 94 anni a causa del-19 a Modena nella casa di riposo che la ospitava. Nata il 18 febbraio 1926 a Cavezzo, nel modenese, visse i primi anni della sua vita a casa degli zii materni vicino a Ferrara. “La sua famiglia era molto povera”, racconta a ilfattoquotidiano.it il figlio Libero Camellini. Poi si spostarono in città quando lo zio aprì un negozio di biciclette proprio in centro. Dal 1943 però Ferrara cominciò ad essere ...