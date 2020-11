Acqua rossa sulla spiaggia di Santa Teresa, Lambiase: “Ecco cosa fare” (Di sabato 28 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – È il consigliere comunale di Salerno per Tutti, Gianpaolo Lambiase, a rendere noto l’esito dei nuovi sopralluoghi su fuoriuscita acque rosse sulla spiaggia di Santa Teresa a Salerno, per l’ennesimo sversamento di “Acqua rossa” a seguito dell’ispezione avvenuta alla presenza della Polizia Municipale e dell’ARPAC. La relazione, a firma del Direttore Generale di SEH dottor Matteo Picardi e dell’ingegnere Mariano Nappa responsabile del Segmento Fognatura e Depurazione, rende noto che le acque rosse non provengono dalla fognatura. Durante tali sopralluoghi è stato verificato che l’Acqua rossa proviene da infiltrazioni del terreno, che si immettono nel tratto finale del torrente “Santa ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 28 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – È il consigliere comunale di Salerno per Tutti, Gianpaolo, a rendere noto l’esito dei nuovi sopralluoghi su fuoriuscita acque rossedia Salerno, per l’ennesimo sversamento di “” a seguito dell’ispezione avvenuta alla presenza della Polizia Municipale e dell’ARPAC. La relazione, a firma del Direttore Generale di SEH dottor Matteo Picardi e dell’ingegnere Mariano Nappa responsabile del Segmento Fognatura e Depurazione, rende noto che le acque rosse non provengono dalla fognatura. Durante tali sopralluoghi è stato verificato che l’proviene da infiltrazioni del terreno, che si immettono nel tratto finale del torrente “...

