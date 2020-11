“Aborto prima causa di femminicidio”: parole del politico creano il caos (Di sabato 28 novembre 2020) Il femminicidio non accenna a fermarsi in Italia. “Aborto è la causa principale” le parole del politico che scatenano la polemica Il femminicidio è una piaga sempre più profonda in… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Giancarlo Spinazzola su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di sabato 28 novembre 2020) Il femminicidio non accenna a fermarsi in Italia.è laprincipale” ledelche scatenano la polemica Il femminicidio è una piaga sempre più profonda in… Questo articolo è stato pubblicato per lavolta da Giancarlo Spinazzola su BlogLive.it.

pdnetwork : 'Lo sapete che la prima causa di femminicidio nel mondo è l'aborto?' Parole vergognose che Lorenzo Gasperini, capog… - repubblica : Livorno, 'aborto prima causa di femminicidio nel mondo', dice il capogruppo della Lega in Provincia - Tania99726514 : RT @pdnetwork: 'Lo sapete che la prima causa di femminicidio nel mondo è l'aborto?' Parole vergognose che Lorenzo Gasperini, capogruppo Leg… - Farosa16 : RT @NFratoianni: Per dirigente della #Lega in #Toscana la prima causa del #femminicidio è l'aborto. Perché continuano ad offendere e umili… - ManricoMaci : RT @FabrizioDelpret: Lorenzo Gasperini, capogruppo leghista (ma guarda un po’) alla provincia di Livorno ha detto che l’aborto è la prima c… -

Ultime Notizie dalla rete : “Aborto prima Il colesterolo Ldl oggi si tratta in base alla classe di rischio Yahoo Notizie