A Natale regaliamoci una nuova visione del mondo

Aspettiamo in questi giorni un nuovo Dpcm che ci darà indicazioni riguardo il prossimo Natale. Una misura straordinaria che inevitabilmente richiama, nell'evocare il Natale, la stessa nascita di Gesù che avviene sotto l'editto di Cesare Augusto, un provvedimento che ordina di fare un censimento su tutta la terra (Vangelo di Luca cap. 2). Numeri, percentuali, orari ma ovviamente non è questo il senso del Natale. Il Natale è altrove, il Natale è altro. Per un credente è celebrare un Dio che mette la sua tenda tra noi, è un fare posto a un progetto nuovo di umanità che nasce da una conversione del cuore e della mente. Questo Natale si celebrerà durante la pandemia che ha mostrato come il consumo esasperato che ferisce la casa comune nei suoi ecosistemi aumenti le probabilità di comparsa ...

Per le Feste, regaliamoci il futuro

Ci sono poesie che impariamo da bambini e che, quasi inconsapevolmente, ci portiamo dentro per sempre. Per me, questa poesia è Natale di Giuseppe Ungaretti. Scritta in piena guerra, nel 1916, Natale c ...

