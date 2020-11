A Milano le pensiline del bus diventano green (Di sabato 28 novembre 2020) Milano, 28 novembre 2020 - pensiline "green" a Milano : al via il progetto di Atm che prevede in diverse zone della città nuove pensiline a impatto zero alimentate completamente ad energia solare . ... Leggi su ilgiorno (Di sabato 28 novembre 2020), 28 novembre 2020 -" a: al via il progetto di Atm che prevede in diverse zone della città nuovea impatto zero alimentate completamente ad energia solare . ...

Display a led grazie illuminati all'energia fornita da un sottile pannello fotovoltaico installato sul tetto. La prima eco-pensilina di Atm attiva nel quartiere Valsesia ...

L'Atm installa sessanta pensiline a impatto zero alimentate completamente a energia solare. Le eco-pensiline sono illuminate a led grazie all'energia fornita da un sottile pannello fotovoltaico (un me ...

