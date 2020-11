Zucchero e Sting in September | il nuovo singolo in risposta al Coronavirus

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 27 novembre 2020)in: il loro duetto è disponibile da oggi in radio e nelle piattaforme digitali. La collaborazione speciale anticipa ildisco di, D.O.C. Deluxe, disponibile dal prossimo 11 dicembre in formato doppio CD, triplo vinile colorato e digitale; su Amazon sarà disponibile anche in una versione speciale in triplo vinile nero autografato in edizione limitata. D.O.C. Deluxe è la riedizione del precedente disco di inediti die contiene tutte le canzoni di D.O.C. e 6 nuovi brani tra cui, ilinedito in duetto conanticipa anche l’uscita delalbum di duetti diin programma per il 19 marzo 2021 con ...