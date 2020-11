Zona rossa o arancione, Lombardia in bilico. Fontana: 'Il governo vuole lo stop fino al 3 dicembre. Incomprensibile'. Poi la telefonata con ... (Di venerdì 27 novembre 2020) rossa o arancione? La decisione sul destino del colore di Milano e della Lombardia sarà presa probabilmente oggi dal governo. Ieri una giornata di tira e molla. Nel pomeriggio, il governatore Attilio ... Leggi su leggo (Di venerdì 27 novembre 2020)? La decisione sul destino del colore di Milano e dellasarà presa probabilmente oggi dal. Ieri una giornata di tira e molla. Nel pomeriggio, il governatore Attilio ...

Linkiesta : La campagna nazionale chiede di rimodulare i periodi di vacanza e di tenere aperti gli istituti scolastici oltre il… - fanpage : Omaggio a #Maradona, a Napoli saltano tutte le norme anti Covid - MediasetTgcom24 : Covid, Fontana: 'Il governo lascia la Lombardia in zona rossa fino al 3 dicembre' #Coronavirusitalia… - louistomlins91s : diciamo pure che c'è più gente adesso in giro che siamo zona rossa di quando eravamo zona gialla. m ven a chiagner ????????? - Mania48Mania53 : RT @Khajiit27884691: Ma la Campania non è zona rossa? E se sì perché le persone possono tranquillamente ammucchiarsi per Maradona? -