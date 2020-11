Zhang agli azionisti Inter: “La nostra missione è vincere e fare divertire milioni di persone. Oggi e per sempre” (Di venerdì 27 novembre 2020) Il Presidente Steven Zhang, dopo l’assemblea che ha approvato il bilancio dell’esercizio finanziario 2019/2020, ha parlato così agli azionisti dell’Inter: “Vorrei ringraziarvi per essere presenti Oggi alla nostra tradizionale assemblea annuale, consuntivo della stagione 2019-2020. L’incontro di Oggi, necessariamente organizzato in maniera digitale, avviene nel mezzo di una pandemia che ha profondamente colpito la nostra vita. Vorrei innanzitutto ringraziare tutte le donne e gli uomini dell’Inter, dipendenti, calciatori, staff tecnico e medico, settore giovanile, femminile, tutta la dirigenza e tutti gli azionisti. I nostri straordinari tifosi: ci manca tantissimo il vostro incitamento sugli spalti, ma sentiamo ogni ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 27 novembre 2020) Il Presidente Steven, dopo l’assemblea che ha approvato il bilancio dell’esercizio finanziario 2019/2020, ha parlato cosìdell’: “Vorrei ringraziarvi per essere presentiallatradizionale assemblea annuale, consuntivo della stagione 2019-2020. L’incontro di, necessariamente organizzato in maniera digitale, avviene nel mezzo di una pandemia che ha profondamente colpito lavita. Vorrei innanzitutto ringraziare tutte le donne e gli uomini dell’, dipendenti, calciatori, staff tecnico e medico, settore giovanile, femminile, tutta la dirigenza e tutti gli. I nostri straordinari tifosi: ci manca tantissimo il vostro incitamento sugli spalti, ma sentiamo ogni ...

