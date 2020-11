Zaniolo, parla la mamma: «Sconvolto per Maradona. Sul rientro…» (Di venerdì 27 novembre 2020) Francesca Costa, mamma di Nicolò Zaniolo, parla della reazione del calciatore della Roma alla morte di Diego Armando Maradona Francesca Costa, mamma di Nicolò Zaniolo, ha parlato di microfoni di Radio Kiss Kiss. Le sue parole. Maradona E IL NAPOLI – «Anche mio figlio è rimasto Sconvolto dalla scomparsa di Maradona. Gli abbiamo sempre mostrato i video di Diego e lui rimaneva a bocca aperta per le prodezze. M?io figlio fece un bel goal al Napoli. È bello sapere che sia apprezzato da De Laurentiis, ma di concreto non è mai arrivato nulla dal Napoli». RIENTRO – «Non è possibile stabilire oggi una data del suo rientro. Spero presto, lui non vede l’ora. Ha spirito e spalle larghe, un carattere tosto. Ora lavora per ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 27 novembre 2020) Francesca Costa,di Nicolòdella reazione del calciatore della Roma alla morte di Diego ArmandoFrancesca Costa,di Nicolò, hato di microfoni di Radio Kiss Kiss. Le sue parole.E IL NAPOLI – «Anche mio figlio è rimastodalla scomparsa di. Gli abbiamo sempre mostrato i video di Diego e lui rimaneva a bocca aperta per le prodezze. M?io figlio fece un bel goal al Napoli. È bello sapere che sia apprezzato da De Laurentiis, ma di concreto non è mai arrivato nulla dal Napoli». RIENTRO – «Non è possibile stabilire oggi una data del suo rientro. Spero presto, lui non vede l’ora. Ha spirito e spalle larghe, un carattere tosto. Ora lavora per ...

