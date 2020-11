Zaia: “Non ha senso rientrare il 9 dicembre. Il contagio a scuola esiste, ci sono i dati” [VIDEO] (Di venerdì 27 novembre 2020) Il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, in conferenza stampa, ribadisce la propria posizione in merito alla riapertura della scuola già per il 9 dicembre. L'articolo Zaia: “Non ha senso rientrare il 9 dicembre. Il contagio a scuola esiste, ci sono i dati” VIDEO . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 27 novembre 2020) Il presidente della Regione Veneto, Luca, in conferenza stampa, ribadisce la propria posizione in merito alla riapertura dellagià per il 9. L'articolohail 9. Il, ci

LegaSalvini : ZAIA: 'Se le piste da sci devono rimanere chiuse, ciò valga per tutta l’Europa. Non si può vietare lo sci in Veneto… - matteosalvinimi : Ho sentito Luca Zaia questa sta mattina. Se ci sono protocolli che mettono in sicurezza chi va al bar, al ristorant… - fattoquotidiano : GUERRA FREDDA “Nel mondo di Zaia non c’è spazio per la democrazia interna. C’è un controllo totale del territorio,… - peterkama : questo tavolo che tanti prendono in giro sui social verra' ricordato come un grande tavolo informativo.. in giappon… - Claudia35896290 : @tpi @stanzaselvaggia Quindi non sa neanche cosa succede ai polli? Potrebbe farsi dare delle lezioni da Zaia -

Ultime Notizie dalla rete : Zaia “Non «La matematica non è un’opinione»: Zaia e il calcolo infinito dei tamponi Corriere TV