X Factor 2020, seconda manche fatale per CmqMartina. Per lei una grande sfida con la tradizione: “La prima cosa bella” di Nicola Di Bari (Di venerdì 27 novembre 2020) Per CmqMartina, ieri a X Factor 2020, una sfida con la tradizione e con un grande classico come “La prima cosa bella” di Nicola Di Bari. La performance – accompagnata dal producer Ignazio Slait Pisano e da un’orchestra di 20 musiciste donne – della giovanissima artista della categoria di Hell Raton è stata sentita ed emozionante: per un Manuel Agnelli che non ha apprezzato non riuscendo a vederla a fuoco, gli altri giudici hanno invece applaudito. Passata la prima manche, le è stata però fatale la seconda: eliminata al ballottaggio contro la “collega” di categoria MYDRAMA. Immagini concesse da Sky, in onda ogni giovedì alle 21.15 su ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 27 novembre 2020) Per, ieri a X, unacon lae con unclassico come “LadiDi. La performance – accompagnata dal producer Ignazio Slait Pisano e da un’orchestra di 20 musiciste donne – della giovanissima artista della categoria di Hell Raton è stata sentita ed emozionante: per un Manuel Agnelli che non ha apprezzato non riuscendo a vederla a fuoco, gli altri giudici hanno invece applaudito. Passata la, le è stata peròla: eliminata al ballottaggio contro la “collega” di categoria MYDRAMA. Immagini concesse da Sky, in onda ogni giovedì alle 21.15 su ...

