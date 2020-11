X Factor 2020, Naip ha la meglio sui Melancholia e passa il turno grazie al volto durante il Tilt. Sul palco porta “Storia d’Amore” di Celentano (Di venerdì 27 novembre 2020) Istrionico, colorato e, questa settimana, anche ballerino: nella puntata di ieri di X Factor 2020, N.A.I.P. è salito sul palco sulle note di “Storia d’Amore” di Adriano Celentano. A rendere il tutto ancor più sorprendente, la presenza sul palco di un’orchestra, insieme al producer della categoria di Mika, Taketo Gohara. Finito ugualmente al ballottaggio come artista meno ascoltato durante la settimana contro i Melancholia, si è salvato grazie al voto durante il Tilt e accede alla semifinale. Immagini concesse da Sky, in onda ogni giovedì alle 21.15 su Sky Uno e NOW TV, sempre disponibile on demand L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 27 novembre 2020) Istrionico, colorato e, questa settimana, anche ballerino: nella puntata di ieri di X, N.A.I.P. è salito sulsulle note didi Adriano. A rendere il tutto ancor più sorprendente, la presenza suldi un’orchestra, insieme al producer della categoria di Mika, Taketo Gohara. Finito ugualmente al ballottaggio come artista meno ascoltatola settimana contro i, si è salvatoal votoile accede alla semifinale. Immagini concesse da Sky, in onda ogni giovedì alle 21.15 su Sky Uno e NOW TV, sempre disponibile on demand L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

