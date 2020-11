Wonder Woman: Patty Jenkins svela in che periodo sarà ambientato lo spinoff (Di venerdì 27 novembre 2020) La regista Patty Jenkins ha svelato in che periodo sarà ambientato lo spinoff di Wonder Woman dedicato alle Amazzoni. Il film spinoff di Wonder Woman dedicato alle Amazzoni è da tempo in fase di sviluppo e Patty Jenkins ha ora svelato in che periodo sarà ambientata la storia. La regista, secondo quanto emerso online, non sarà impegnata dietro la macchina da presa, ma è al lavoro sul progetto. Patty Jenkins, intervistata da Geek Magazine, ha dichiarato che il nuovo lungometraggio sarà ambientato dopo gli eventi di ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 27 novembre 2020) La registahato in chelodidedicato alle Amazzoni. Il filmdidedicato alle Amazzoni è da tempo in fase di sviluppo eha orato in cheambientata la storia. La regista, secondo quanto emerso online, nonimpegnata dietro la macchina da presa, ma è al lavoro sul progetto., intervistata da Geek Magazine, ha dichiarato che il nuovo lungometraggiodopo gli eventi di ...

