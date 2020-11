Volkswagen ID 3 | l' anti-Tesla europea

Leggi su gqitalia

(Di venerdì 27 novembre 2020) LaID.3 è il modello con cui il costruttore di Wolfsburg ha iniziato la sua rivoluzione elettrica. Una terza era che segue le prime due caratterizzate dal Maggiolino e dalla Golf. La ID.3 è la prima auto realizzata sulla piattaforma MEB, ovvero una base tecnica che il Gruppo tedesco ha sviluppato appositamente per i modelli elettrici, dove le batterie trovano posto nel punto più basso e centrale della vettura, mentre il motore è posizionato dove di solito c'è la ruota di scorta. Nei prossimi anni il pianale MEB farà da base a decine di auto di tutto il Gruppo- come la ID.4 - perché è solo con le economie di scala che si può democratizzare la mobilità elettrica. Tornando allaID.3, è lunga esattamente come una Golf (4,26 metri) e lievemente più alta, ma dentro è molto più spaziosa. Questo perché il ...