Volevo fare la rockstar 2: iniziate le riprese dei nuovi episodi della serie (Di venerdì 27 novembre 2020) Le riprese di Volevo fare la rockstar 2 sono in corso in Friuli Venezia Giulia e dal set degli otto episodi arrivano le prime foto. Le riprese di Volevo fare la rockstar 2 sono attualmente in corso in Friuli Venezia Giulia, tra Gorizia, Cormons, Cividale del Friuli e Gradisca, e il lavoro sul set dovrebbe concludersi a febbraio del 2021. La seconda stagione della serie sarà composta da otto episodi della durata di 50 minuti e co-prodotta da Rai Fiction e Pepito Produzioni, con il sostegno della Friuli Venezia Giulia Film Commission. Alla regia di Volevo fare la rockstar ci sarà Matteo Oleotto. Nel cast ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 27 novembre 2020) Ledila2 sono in corso in Friuli Venezia Giulia e dal set degli ottoarrivano le prime foto. Ledila2 sono attualmente in corso in Friuli Venezia Giulia, tra Gorizia, Cormons, Cividale del Friuli e Gradisca, e il lavoro sul set dovrebbe concludersi a febbraio del 2021. La seconda stagionesarà composta da ottodurata di 50 minuti e co-prodotta da Rai Fiction e Pepito Produzioni, con il sostegnoFriuli Venezia Giulia Film Commission. Alla regia dilaci sarà Matteo Oleotto. Nel cast ...

SonoHedone : @brigitte_gio @GianniPapeo @La_JejeJeje Infatti io non volevo fare polemica. Se a me non piace lo dico esprimendo u… - kyroscms : volevo fare una domanda sul colore della carne ma mi scoccio, quindi sono andato su un tema easy, sarà per la prossima settimana - daydream_sara : RT @Raicomspa: Buon ascolto di 'Ballad di Olivia e Francesco' La colonna sonora di ?Volevo fare la rockstar? musiche di Giuliano Taviani e… - SarahConnor_18 : Volevo fare anche io shopping per il Black Friday,ma poi mi sono ricordata che il mio conto corrente è in zona ross… - TrashTentri : #GFVIP Se proprio gli devono fare lo scherzo tanto vale facessero x bene. Immaginate signorini si collega,lo stesso… -