Volantinaggio da schiavi | tre euro l' ora | scattano le denunce

CasentinoI : “Schiavi” del volantinaggio: tre denunce dei Carabinieri di Bibbiena -

Ultime Notizie dalla rete : Volantinaggio schiavi

LA NAZIONE

L’operazione dei carabinieri porta a galla un sistema di sfruttamento del lavoro, procedono le indagini. Otto o 9 ore di cammino al giorno, compensi miseri ...Casentino ? Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio h24, operati in relazione all’osservanza delle prescrizioni per il contenimento dell’emergenza sanitaria e la prevenzione dei reati in g ...