Visoni "sani" abbattuti, la premier danese si scusa in lacrime. Il video (Di venerdì 27 novembre 2020) Visoni "sani" abbattuti, la premier danese si scusa in lacrime Copenaghen, 27 nov. (askanews) – Si interrompe per asciugare le lacrime mentre parla con i giornalisti la premier danese Mette Frederiksen, scusandosi per la gestione della "crisi dei Visoni", dopo la decisione di abbattere in modo massiccio gli animali per combattere il coronavirus nel paese. "Abbiamo una generazione di allevatori di Visoni molto competenti. Da padre in figlio. In poco tempo, il lavoro di una vita è stato devastato… E questo… Questo è molto toccante per loro. Mi spiace moltissimo, anche per me lo è stato", ha detto a TV2. La premier ha fatto visita a un allevamento a ...

