“Violentò una ragazza conosciuta sui social” | arrestato un 21enne nella Bergamasca

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 27 novembre 2020) Doveva essere un appuntamento per incontrarsi di persona, dopo che si erano conosciuti sui social. Ma lui ha approfittato del fatto di essere soli per violentarla. Con questa accusa la polizia haun ragazzo di 21 anni dell’Isola, a ovest della provincia orobica. Lo stupro, secondo gli investigatori, è avvenuto la scorsa estate. Oggi la polizia hail ragazzo, dopo essere riuscita a rintracciarlo. Ora ilsi trova ai domiciliari. Secondo la ricostruzione la giovane l0 aveva invitato a casa sua per conoscerlo. In quel momento i suoi genitori non erano nell’abitazione. Qui si è consumata la violenza. Di lui la giovane vittima conosceva solo il nome di battesimo e il nickname usato sui social. Grazie a questi due dati la polizia è risalita all’identità del giovane, poi riconosciuto dalla ...