VIDEO | ‘Zerosettanta’ | Renato Zero presenta il capitolo conclusivo della trilogia

(Di venerdì 27 novembre 2020) ROMA – Un viaggio lungo tre mesi, quaranta canzoni inedite: con ‘Zerosettanta – volume uno’, disponibile dal 27 novembre, Renato Zero chiude un cerchio, questa trilogia iniziata il 30 settembre con ‘Zerosettanta – volume tre’. Un grande impegno, ma che non ha impaurito affatto il cantautore romano. “Ho fatto anche di peggio”, spiega nella conferenza stampa di presentazione dell’album, prima di ricordare un aneddoto risalente ad un periodo intorno al 1974: “Eravamo a Tortoreto Lido, viaggiavo con un furgone che guidavo io. Ricordo che la donna che ci ha ricevuto, mi disse che avrei dovuto esibirmi in questo locale che era praticamente un bar. E non aveva il camerino, per prepararmi, uscivo da questo anfratto che doveva essere un palco, andavo fuori dal bar, entravo nel furgone e mi cambiavo, poi rientravo per l’esibizione. E poi di nuovo dovevo uscire per cambiarmi. Dopo aver fatto questo, nulla mi spaventa in più, persino questi tre volumi. Per me è stata una passeggiata”.