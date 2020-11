VIDEO | Torna dal 5 all’8 dicembre il festival di fumetti Bande de femmes (Di venerdì 27 novembre 2020) ROMA – Bande de Femmes, il Festival di fumetti e illustrazioni, torna in versione invernale portando, in questo tempo di pandemia, arte, generi, femminismi e cultura. I tanti nomi, che di solito riempiono strade e piazze, saranno tutti online, dove, dal 5 all’8 dicembre sui canali web e social di Tuba e Bande de Femmes, verrà creato un Festival digitale che avrà comunque i suoi angoli, spazi creativi e vedrà la partecipazione di realtà differenti. Leggi su dire (Di venerdì 27 novembre 2020) ROMA – Bande de Femmes, il Festival di fumetti e illustrazioni, torna in versione invernale portando, in questo tempo di pandemia, arte, generi, femminismi e cultura. I tanti nomi, che di solito riempiono strade e piazze, saranno tutti online, dove, dal 5 all’8 dicembre sui canali web e social di Tuba e Bande de Femmes, verrà creato un Festival digitale che avrà comunque i suoi angoli, spazi creativi e vedrà la partecipazione di realtà differenti.

