VIDEO Sci di fondo | Coppa del Mondo Ruka 2020 | highlights e sintesi Tripletta svedese tra le donne e norvegese al maschile

(Di venerdì 27 novembre 2020) Lo sci dioggi, venerdì 27 novembre, ha visto scattare ladel-2021 in Finlandia: asi sta tenendo l’apertura della stagione con il consueto minitour inaugurale, che mette in palio i primi punti per la conquista della Sfera di Cristallo, che sono stati dimezzati per l’odierna sprint in tecnica classica. Tra leil podio va interamente alla Svezia con Linn Svahn che vince davanti alle connazionali Maja Dahlqvist e Jonna Sundling, mentre tra gli uomini laè della Norvegia, con Erik Valnes davanti a Johannes Hoesflot Klaebo ed Emil Iversen. Per l’Italia a punti Federico Pellegrino e Maicol Rastelli ale Lucia Scardoni e Greta Laurent al femminile. SPRINTSPRINT ...