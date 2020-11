VIDEO / Maradona, l’ex fidanzata: “È morto solo. La gente sapeva che mi amava ma…” (Di venerdì 27 novembre 2020) Le parole di Rocio Oliva, ex compagna di Diego Armando Maradona. La presentatrice televisiva argentina ha denunciato di essersi vista negare la possibilità di dare l'ultimo estremo saluto al Pibe de Oro Golssip. Leggi su golssip (Di venerdì 27 novembre 2020) Le parole di Rocio Oliva, ex compagna di Diego Armando. La presentatrice televisiva argentina ha denunciato di essersi vista negare la possibilità di dare l'ultimo estremo saluto al Pibe de Oro Golssip.

tcros : Devant le Stade San Paolo de Naples ce soir. Oh mama mama mama, Oh mama mama mama, Sai perchè mi batte il Corazo… - claudioruss : #Napoli ricorda #Maradona all’esterno dello stadio San Paolo - didierdrogba : Oh Mama Mama Mama Oh Mama Mama Mama Sai perchè mi batte il corazon Ho visto @maradona Ho visto @maradona We Mammà… - mariarosa_t : RT @IlBacchettone: Mi girano questo video meraviglioso di ieri sera, realizzato da Simone La Rocca, dell'omaggio degli Ultras fuori dallo S… - RicFelicetti : RT @welikeduel: Il cartoon di @makkox per Diego Armando #Maradona #propagandalive -