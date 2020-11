VIDEO | Covid, da oggi parte lo screening a L’Aquila. L’appello di Pasotti, Cirilli e Ginoble: “Fate il tampone” (Di venerdì 27 novembre 2020) PESCARA – Tre volti, tre voci dell’Abruzzo, si uniscono per promuovere la campagna di screening gratuito a tappeto che da oggi prende il via in tutta la Provincia de L’Aquila, la più colpita dalla seconda ondata della pandemia. A promuovere l’iniziativa voluta dalla Regione sono l’attore Giorgio Pasotti, da poco direttore del Teatro Stabile dell’Aquila (Tsa), l’attore e comico Gabriele Cirilli, originario di Sulmona, e il volto abruzzese de Il Volo, Gianluca Ginoble. Leggi su dire (Di venerdì 27 novembre 2020) PESCARA – Tre volti, tre voci dell’Abruzzo, si uniscono per promuovere la campagna di screening gratuito a tappeto che da oggi prende il via in tutta la Provincia de L’Aquila, la più colpita dalla seconda ondata della pandemia. A promuovere l’iniziativa voluta dalla Regione sono l’attore Giorgio Pasotti, da poco direttore del Teatro Stabile dell’Aquila (Tsa), l’attore e comico Gabriele Cirilli, originario di Sulmona, e il volto abruzzese de Il Volo, Gianluca Ginoble.

reportrai3 : #Report lunedì 21.20 @RaiTre Ospedali e Asl, già da prima di Covid-19, hanno delegato il compito di reclutare perso… - LegaSalvini : DAL PD TERRORISMO MEDIATICO SUI VACCINI: 'NON VI FAREMO PARLARE PIÙ' VA IN TELEVISIONE E SPARA: “CHI HA DEI DUBBI S… - Rinaldi_euro : Dal Pd terrorismo mediatico sui vaccini: 'Non vi faremo parlare più' - jemenfousoui : Quest’anno abbiamo un corso chiamato “approccio critico alle informazioni mediche e farmacologiche”, ma Gianfranco… - euronewsit : In Germania un laboratorio consegna a casa i tamponi per il Covid-19 -