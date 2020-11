Vicenza, due membri dello staff e Cappelletti sono negativi al Covid-19 (Di venerdì 27 novembre 2020) Con questa nota il Vicenza ha comunicato che Cappelletti e due dello staff sono risultati negativi: “La società LR Vicenza comunica che per la terza volta consecutiva non vi sono nuove positività nel gruppo squadra, nell’ambito dei controlli previsti dal protocollo in vigore. sono inoltre stati sottoposti a tampone Nicola Bizzotto, Matteo Bruscagin, Daniel Cappelletti, Emanuele Padella e due membri dello staff. Il calciatore Daniel Cappelletti e i due membri dello staff sono ora risultati negativi. I tesserati ancora positivi ripeteranno il test nei prossimi ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 27 novembre 2020) Con questa nota ilha comunicato chee duerisultati: “La società LRcomunica che per la terza volta consecutiva non vinuove positività nel gruppo squadra, nell’ambito dei controlli previsti dal protocollo in vigore.inoltre stati sottoposti a tampone Nicola Bizzotto, Matteo Bruscagin, Daniel, Emanuele Padella e due. Il calciatore Daniele i dueora risultati. I tesserati ancora positivi ripeteranno il test nei prossimi ...

Ultime Notizie dalla rete : Vicenza due Curva Ospiti | I tifosi del Vicenza PianetaEmpoli.it Verso Empoli-L.R. Vicenza: i convocati biancorossi

Sono 25 i convocati da mister Di Carlo per la trasferta di Empoli dei biancorossi. All’appello mancano Ierardi e Nalini out per infortunio, i difensori Padella, Bruscagin, Bizzotto e il centrocampista ...

Bollettino tamponi: nessun nuovo positivo, Cappelletti negativo

(comunicato societario) La società LR Vicenza comunica che per la terza volta consecutiva non vi sono nuove positività nel gruppo squadra, nell’ambito dei controlli previsti dal protocollo in vigore.

