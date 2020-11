Viaggiare in aereo con il certificato Covid negativo, arriva l'app (Di venerdì 27 novembre 2020) Tornare a Viaggiare in aereo in sicurezza è l'auspicio di tutti. Delle compagnie aree, per ricominciare a volare normalmente e riprendersi dalla crisi, e a noi di tornare a girare il mondo. Questo è possibile solo in una maniera: avere la certezza che i passeggeri siano tutti negativi al Covid-19. Questo attraverso un sistema di certificazione globale condiviso dai governi e dai vettori. Su questa possibilità alcuni vettori si sono già messi al lavoro. La Cathay Pacific Airways e United Airlines stanno testando la app CommonPass, sviluppata da Commons Project Foundation del World Economic Forum, che funziona proprio come passaporto sanitario. La soluzione in un'app Ad unire i puntini di governi e vettori ci sta lavorando l'associazione IATA, International Air Transport Association, insieme all'International Airlines Group, annunciando ... Leggi su gqitalia (Di venerdì 27 novembre 2020) Tornare ainin sicurezza è l'auspicio di tutti. Delle compagnie aree, per ricominciare a volare normalmente e riprendersi dalla crisi, e a noi di tornare a girare il mondo. Questo è possibile solo in una maniera: avere la certezza che i passeggeri siano tutti negativi al-19. Questo attraverso un sistema di certificazione globale condiviso dai governi e dai vettori. Su questa possibilità alcuni vettori si sono già messi al lavoro. La Cathay Pacific Airways e United Airlines stanno testando la app CommonPass, sviluppata da Commons Project Foundation del World Economic Forum, che funziona proprio come passaporto sanitario. La soluzione in un'app Ad unire i puntini di governi e vettori ci sta lavorando l'associazione IATA, International Air Transport Association, insieme all'International Airlines Group, annunciando ...

