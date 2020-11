Viabilità Roma Regione Lazio del 27-11-2020 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 27 novembre 2020)DEL 27 NOVEMBREORE 11.20 ARIANNA CAROCCI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAINIZIAMO DALLA A24TERAMO, PER UN INCIDENTE SI STA IN CODA TRA PONTE DI NONA E IL NODO A1-A24 VERSO TERAMO. CI SPOSTIAMO SULLA PONTINA, A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO AL KM 48+000, LA STRADA È TEMPORANEAMENTE CHIUSA ALL’ALTEZZA DI APRILIA IN DIREZIONE; IL TRAFFICO VIENE DEVIATO SU VIALE EUROPA. AL MOMENTO CI SONO INCOLONNAMENTI DA VIA GENIO CIVILE. INCIDENTE ANCHE IN VIA ARDEATINA, CON CODE TRA DIVINO AMORE E FALCOGNANA NEI DUE SENSI DI MARCIA. UN ALTRO INCIDENTE STA PROVOCANDO CODE SULLA FLAMINIA TRA IL RACCORDO E GROTTAROSSA IN DIREZIONE DEL CENTRO. DIAMO UNO SGUARDO AL TRASPORTO PUBBLICO PER GUASTO TECNICO, SULLA LINEA A DELLA ...