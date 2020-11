Viabilità Roma Regione Lazio del 27-11-2020 ore 09 | 45

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 27 novembre 2020)DEL 27 NOVEMBREORE 9.35 ARIANNA CAROCCI BEN RITROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAINIZIAMO DAL TRATTO URBANO DELLA A24, SI RALLENTA TRA TOR CERVARA E IL RACCORDO IN USCITA DA. NEL SENSO OPPOSTO, CODE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST. SULLA PONTINA, PER UN MEZZO PESANTE IN PANNE, SI STA IN CODA TRA GENIO CIVILE E APRILIA IN DIREZIONE DELLA CAPITALE. SULLA CASSIA, PER TRAFFICO, CI SONO CODE A TRATTI TRA LA STORTA E TOMBA DI NERONE NEI DUE SENSI DI MARCIA. RICORDIAMO CHE IN VIA NOMENTANA È CHIUSO IL TRATTO COMPRESO TRA IL KM 14+500 E IL KM 17+000 VERSO TOR LUPARA PER LAVORI DI MANUTENZIONE; DEVIATA LA LINEA BUS 337. PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO NELLA CAPITALE SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA, FINO A DOMANI 28 NOVEMBRE, CHIUSA LA ...