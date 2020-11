Veronica muore di Covid a 33 anni Era incinta | non ce l’ha fatta neanche il bimbo

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 27 novembre 2020) La pandemia da Coronavirus, oltre alle numerose vittime, ha portato un’altra terribile conseguenza: l’assuefazione ai numeri dei decessi, come se non si trattasse di persone. E così si finisce per abituarsi al consueto bollettino giornaliero di morti a causa del virus. Ma quella che arriva da Nocera Inferiore è una storia terribile, un dramma nel dramma che ha scosso un’intera comunità. Tra le tante vittime del-19 c’è anche lei, una mamma di appena 33Stile, avvocato molto noto in città.era stata ricoverata a Napoli a seguito dell’infezione che ha complicato in maniera significativa il quadro clinico. La donna era sposata con un imprenditore ed ex calciatore di Napoli e Nocerina, Rosario Stanzione, e aveva una bambina di 3. Purtroppo, però, le brutte notizie non ...