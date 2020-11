Vanity Stage | si è concluso «Freedom» | il ciclo di appuntamenti dedicati al tema della libertà

(Di venerdì 27 novembre 2020) Si è concluso FREEDOM, un ciclo di quattro appuntamenti virtuali lanciati da Vanity Fair in collaborazione con United Colors of Benetton dedicati al tema della libertà e all’incontro tra generazioni, che si sono inseriti nel consolidato format Vanity Stage.

Ultime Notizie dalla rete : Vanity Stage

Vanity Fair.it

Volge al termine la serie di appuntamenti, promossi da Vanity Fair con United Colors of Benetton, che ha visto protagonisti personaggi della moda, del cinema, della musica, dello sport confrontarsi su ...Si è concluso FREEDOM, il ciclo di quattro appuntamenti virtuali lanciati da Vanity Fair in collaborazione con United Colors of Benetton dedicati al tema della libertà e all’incontro tra generazioni ...