Van Halen | all’asta la sua Ferrari 550 Maranello

(Di venerdì 27 novembre 2020) Eddie Van, oltre ad essere stato il chitarrista simbolo della sua generazione, era un grande appassionato di motori. Assieme al fratello nutriva la passione per le auto e per la velocità. Spesso quando non suonava amava correre con i suoi bolidi in modo da dimenticare lo stress legato alle tournèe o alle sessioni in studio. Nella sua vasta collezione il musicista americano, scomparso lo scorso 6 ottobre a Santa Monica (California), poteva vantare un gran numero di macchine, tra cua una straordinaria550, il cui prezzo si aggira attorno ai 170.000 euro (200.000 dollari). La vettura, la sua prediletta per stile e design, sarà messada Gotta Have Rock & Roll. Quali sono le condizioni delladi Van? L’automobile è in perfette ...